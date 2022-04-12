https://sputnik-georgia.ru/20220412/stal-izvesten-odin-iz-glavnykh-trendov-v-odezhde-vesnoy-2022-goda-265916758.html
Стал известен один из главных трендов в одежде весной 2022 года
Стал известен один из главных трендов в одежде весной 2022 года
Пора обновлять гардероб? Эксперты советуют, на что обратить внимание 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T16:01+0400
2022-04-12T16:01+0400
2022-04-12T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Платья с разрезами – именно такой фасон назван одним из главных трендов в одежде весны 2022 года, утверждает модный редактор журнала Glamour Александра Фуллертон.По мнению эксперта, такие наряды частенько стали появляться на модных показах мировых модельеров и в гардеробах представителей уличной моды, пишет журнал. Такую тенденцию можно найти в коллекциях известных модных брендов, таких как Bottega Venetta, Saint Laurent, Christian Siriano, Versace, Jacquemus и Roberto Cavalli. Такие платья активно носят многие знаменитости – Дуа Липа, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и Эльза Хоск.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мода, общество
Стал известен один из главных трендов в одежде весной 2022 года
16:01 12.04.2022 (обновлено: 16:32 12.04.2022)
Пора обновлять гардероб? Эксперты советуют, на что обратить внимание
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Платья с разрезами – именно такой фасон назван одним из главных трендов в одежде весны 2022 года, утверждает модный редактор журнала Glamour Александра Фуллертон.
По мнению эксперта, такие наряды частенько стали появляться на модных показах мировых модельеров и в гардеробах представителей уличной моды, пишет
журнал.
К слову, в этом сезоне популярны не только фасоны с разрезом вдоль ноги или обнаженным плечом, но также и с оригинальными фигурными вырезами по всей поверхности платья.
Такую тенденцию можно найти в коллекциях известных модных брендов, таких как Bottega Venetta, Saint Laurent, Christian Siriano, Versace, Jacquemus и Roberto Cavalli.
Такие платья активно носят многие знаменитости – Дуа Липа, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и Эльза Хоск.