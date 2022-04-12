https://sputnik-georgia.ru/20220412/stal-izvesten-odin-iz-glavnykh-trendov-v-odezhde-vesnoy-2022-goda-265916758.html

Стал известен один из главных трендов в одежде весной 2022 года

Стал известен один из главных трендов в одежде весной 2022 года

Пора обновлять гардероб? Эксперты советуют, на что обратить внимание 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T16:01+0400

2022-04-12T16:01+0400

2022-04-12T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Платья с разрезами – именно такой фасон назван одним из главных трендов в одежде весны 2022 года, утверждает модный редактор журнала Glamour Александра Фуллертон.По мнению эксперта, такие наряды частенько стали появляться на модных показах мировых модельеров и в гардеробах представителей уличной моды, пишет журнал. Такую тенденцию можно найти в коллекциях известных модных брендов, таких как Bottega Venetta, Saint Laurent, Christian Siriano, Versace, Jacquemus и Roberto Cavalli. Такие платья активно носят многие знаменитости – Дуа Липа, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и Эльза Хоск.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мода, общество