https://sputnik-georgia.ru/20220412/taksist-vymogal-dengi-u-grazhdan-latvii-v-tbilisi-265913512.html
СМИ: таксист обвиняется в лишении свободы и вымогательстве у иностранцев в Тбилиси
СМИ: таксист обвиняется в лишении свободы и вымогательстве у иностранцев в Тбилиси
Потерпевших уже опросили в отделение полиции Вазиани 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T11:28+0400
2022-04-12T11:28+0400
2022-04-12T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Двое профессоров из Латвии стали жертвами таксиста-мошенника в первый же день приезда в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, инцидент произошел 11 апреля. Двое профессоров из Латвии сели в такси в Тбилисском международном аэропорту, чтобы добраться до одной из столичных гостиниц. Таксист потребовал от пассажиров заплатить ему около 200 лари (около 65 долларов). Получив отказ, таксист не стал их везли по указанному адресу, а увез в направлении Кахети, высадив у Гомборского перевала.Как сообщает телеканал "Рустави 2", подозреваемый уже задержан.По информации СМИ, следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы".Оба потерпевших были вызваны на опрос в отделение полиции Вазиани. МВД Грузии пока не комментировало инцидент.
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мвд грузии, грузия, новости, происшествия, преступность в грузии, тбилисский международный аэропорт
СМИ: таксист обвиняется в лишении свободы и вымогательстве у иностранцев в Тбилиси
11:28 12.04.2022 (обновлено: 11:56 12.04.2022)
Потерпевших уже опросили в отделение полиции Вазиани
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Двое профессоров из Латвии стали жертвами таксиста-мошенника в первый же день приезда в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, инцидент произошел 11 апреля. Двое профессоров из Латвии сели в такси в Тбилисском международном аэропорту, чтобы добраться до одной из столичных гостиниц.
Таксист потребовал от пассажиров заплатить ему около 200 лари (около 65 долларов). Получив отказ, таксист не стал их везли по указанному адресу, а увез в направлении Кахети, высадив у Гомборского перевала.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", подозреваемый уже задержан.
По информации СМИ, следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы".
Оба потерпевших были вызваны на опрос в отделение полиции Вазиани. МВД Грузии пока не комментировало инцидент.