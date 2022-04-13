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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 13 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 13 апреля
Самым "заразным" городом по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Квемо Картли 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T12:04+0400
2022-04-13T12:04+0400
2022-04-13T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские медики из 266 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 120 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 24 862 теста на коронавирус, 22 933 – на антиген, 1 929 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 235 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 348 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 632 194 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 2 пациента, а с начала пандемии – 16 781.На данный момент в стране 3 234 активных случая, из них 378 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 86 пациентов тяжелое, 2 856 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 12 апреля, составляет 1,07%, за две недели – 1,71%, за семь дней – 1,43%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 13 апреля
Самым "заразным" городом по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские медики из 266 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 120 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 15
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2
В стране за последние сутки сделано 24 862 теста на коронавирус, 22 933 – на антиген, 1 929 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 235 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 348 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 632 194 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 2 пациента, а с начала пандемии – 16 781.
На данный момент в стране 3 234 активных случая, из них 378 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 86 пациентов тяжелое, 2 856 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 12 апреля, составляет 1,07%, за две недели – 1,71%, за семь дней – 1,43%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.