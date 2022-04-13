https://sputnik-georgia.ru/20220413/gruziya-voshla-v-top-10-populyarnykh-napravleniy-dlya-rossiyan-na-mayskie-prazdniki-265929465.html

Грузия вошла в топ-10 популярных направлений для россиян на майские праздники

Грузия вошла в топ-10 популярных направлений для россиян на майские праздники

Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным – провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия стала одним из популярных выборов на майские праздники для россиян вместо Турции.Российский сайт бронирования жилья выявил альтернативу отдыха в Турции – потребители предпочитают отдохнуть в городах самой России и странах СНГ.В десятку популярных направлений для отдыха сайт включил Тбилиси, а в первую тройку вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным. Сайт бронирования отмечает, что провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей.С введением Западом санкций против РФ на фоне событий на Украине, путешествия за рубеж стали затруднительны для россиян, кроме того у них могут возникнуть проблемы и с оплатой, так как банковские карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, не действуют во многих странах, в том числе Грузии. Поэтому приезжим стоит позаботиться об этом, взяв с собой наличные.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, россия, туризм, новости