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Грузия вошла в топ-10 популярных направлений для россиян на майские праздники
Грузия вошла в топ-10 популярных направлений для россиян на майские праздники
Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным – провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T07:01+0400
2022-04-13T07:01+0400
2022-04-13T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия стала одним из популярных выборов на майские праздники для россиян вместо Турции.Российский сайт бронирования жилья выявил альтернативу отдыха в Турции – потребители предпочитают отдохнуть в городах самой России и странах СНГ.В десятку популярных направлений для отдыха сайт включил Тбилиси, а в первую тройку вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным. Сайт бронирования отмечает, что провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей.С введением Западом санкций против РФ на фоне событий на Украине, путешествия за рубеж стали затруднительны для россиян, кроме того у них могут возникнуть проблемы и с оплатой, так как банковские карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, не действуют во многих странах, в том числе Грузии. Поэтому приезжим стоит позаботиться об этом, взяв с собой наличные.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, туризм, новости
Грузия вошла в топ-10 популярных направлений для россиян на майские праздники
Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным – провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия стала одним из популярных выборов на майские праздники для россиян вместо Турции.
Российский сайт бронирования жилья выявил альтернативу отдыха в Турции – потребители предпочитают отдохнуть в городах самой России и странах СНГ.
В десятку популярных направлений для отдыха сайт включил Тбилиси, а в первую тройку вошли Сочи, Ялта и Кисловодск.
По данным сайта, туристы бронируют отдых в майские праздники от 3 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,5 тысячи рублей в сутки. В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей.
Отдых в Грузии для россиян является довольно бюджетным. Сайт бронирования отмечает, что провести четверо суток в Тбилиси можно примерно за 2,5 тысячи рублей.
С введением Западом санкций против РФ на фоне событий на Украине, путешествия за рубеж стали затруднительны для россиян, кроме того у них могут возникнуть проблемы и с оплатой, так как банковские карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, не действуют во многих странах, в том числе Грузии. Поэтому приезжим стоит позаботиться об этом, взяв с собой наличные.