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ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми
ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми
Это второй случай в апреле, когда ГЖД объявляет о назначении дополнительных рейсов по направлению в Батуми 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T11:49+0400
2022-04-13T11:49+0400
2022-04-13T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 16 и 17 апреля, сообщает пресс-служба компании.По информации компании, дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока.Дополнительный рейс отправится из Тбилиси в 07:00, а из Батуми – в 14:10.Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.Это второй случай в апреле, когда ГЖД объявляет о назначении дополнительных рейсов по направлению в Батуми.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, батуми, гжд, грузия, новости, экономика
ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми
Это второй случай в апреле, когда ГЖД объявляет о назначении дополнительных рейсов по направлению в Батуми
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 16 и 17 апреля, сообщает пресс-служба компании.
По информации компании, дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока.
"В связи с увеличением пассажиропотока "Грузинская железная дорога" запланировала дополнительные рейсы в Батуми 16 и 17 апреля", – сказали в Грузинской железной дороге.
Дополнительный рейс отправится из Тбилиси в 07:00, а из Батуми – в 14:10.
Приобрести билеты можно на сайте
ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.
Это второй случай в апреле, когда ГЖД объявляет о назначении дополнительных рейсов по направлению в Батуми.