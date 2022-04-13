https://sputnik-georgia.ru/20220413/gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-tbilisi-batumi-265946122.html

ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми

Это второй случай в апреле, когда ГЖД объявляет о назначении дополнительных рейсов по направлению в Батуми 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 16 и 17 апреля, сообщает пресс-служба компании.По информации компании, дополнительные рейсы назначены в связи с увеличением пассажиропотока.Дополнительный рейс отправится из Тбилиси в 07:00, а из Батуми – в 14:10.Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.Это второй случай в апреле, когда ГЖД объявляет о назначении дополнительных рейсов по направлению в Батуми.

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тбилиси, батуми, гжд, грузия, новости, экономика