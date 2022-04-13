https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-kalifornii-proizoshla-strelba-v-torgovom-tsentre-ranen-rebenok-265940992.html

В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: ранен ребенок

В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: ранен ребенок

Полиция разыскивает стрелявшего – работа торгового центра приостановлена 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T09:36+0400

2022-04-13T09:36+0400

2022-04-13T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Стрельба произошла в торговом центре в городе Викторвилл в штате Калифорния (США), в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.По информации правоохранителей, девочку доставили в больницу и сейчас она находится в стабильном состоянии. Между тем полицейские разыскивают стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.

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