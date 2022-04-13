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В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: ранен ребенок
В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: ранен ребенок
Полиция разыскивает стрелявшего – работа торгового центра приостановлена 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Стрельба произошла в торговом центре в городе Викторвилл в штате Калифорния (США), в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.По информации правоохранителей, девочку доставили в больницу и сейчас она находится в стабильном состоянии. Между тем полицейские разыскивают стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.
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происшествия, в мире, новости, сша

В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: ранен ребенок

09:36 13.04.2022
© AP Photo / Denis PoroyПандемия коронавируса - дети в масках
Пандемия коронавируса - дети в масках - Sputnik Грузия, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Denis Poroy
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Полиция разыскивает стрелявшего – работа торгового центра приостановлена
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Стрельба произошла в торговом центре в городе Викторвилл в штате Калифорния (США), в результате ранения получила девятилетняя девочка, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, девочку доставили в больницу и сейчас она находится в стабильном состоянии.
Между тем полицейские разыскивают стрелявшего. Работа торгового центра приостановлена, посетители были эвакуированы.
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