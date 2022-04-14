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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 14 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 14 апреля
По уровню ковид-заражаемости на первом месте в стране стоит город Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Кахети 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T12:01+0400
2022-04-14T12:01+0400
2022-04-14T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские медики из 237 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 129 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 932 теста на коронавирус, 21 047 – на антиген, 1 885 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 472 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 648 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 632 842 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 2 пациента, а с начала пандемии – 16 783.На данный момент в стране 2 821 активный случай, из них 359 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 83 пациентов тяжелое, 2 462 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 13 апреля, составляет 1,03%, за две недели – 1,63%, за семь дней – 1,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 14 апреля
По уровню ковид-заражаемости на первом месте в стране стоит город Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Кахети
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские медики из 237 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 129 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 11
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5
В стране за последние сутки сделано 22 932 теста на коронавирус, 21 047 – на антиген, 1 885 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 472 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 648 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 632 842 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 2 пациента, а с начала пандемии – 16 783.
На данный момент в стране 2 821 активный случай, из них 359 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 83 пациентов тяжелое, 2 462 пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 13 апреля, составляет 1,03%, за две недели – 1,63%, за семь дней – 1,36%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.