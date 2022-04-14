https://sputnik-georgia.ru/20220414/iz-za-pozhara-vzorvalsya-boezapas-chto-proizoshlo-na-raketnom-kreysere-moskva-265977825.html

Из-за пожара взорвался боезапас: что произошло на ракетном крейсере "Москва"?

Из-за пожара взорвался боезапас: что произошло на ракетном крейсере "Москва"?

Сейчас экипаж корабля полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T13:44+0400

2022-04-14T13:44+0400

2022-04-14T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Пожар случился на ракетном крейсере "Москва", в результате сдетонировал боезапас – в данное время экипаж судна полностью эвакуирован, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России."В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения", – говорится в сообщении. Причины пожара устанавливаются.История корабляО крейсере "Москва" известно следующее – это головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на Николаевском судостроительном заводе под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" в 1990-х годах унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.В период 2018-2020 гг. на "Москве" провели крупномасштабную работу по ремонту и модернизации. На судне капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс.После этого источник в силовых структурах Крыма заявил РИА Новости, что крейсер останется флагманом Черноморского флота.Проект "Атлант"Ракетные крейсера проекта 1164 "Атлант" – серия советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, занимающие промежуточное положение между тяжелыми атомными ракетными крейсерами типа "Киров" проекта 1144 "Орлан" и эскадренными миноносцами типа "Современный" проекта 956 "Сарыч".Водоизмещение "Атлантов" составляет 11 490 тонн, длина – 186 метров, скорость – 32 узла, автономность – 30 суток, экипаж – 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет "Яхонт", артиллерийская система АК-130, зенитно-ракетный комплекс С-300Ф "Форт", два ЗРК "Оса-МА", торпеды 533 миллиметра, шесть зенитно-артиллерийских комплексов АК-630, два реактивных бомбомета РБУ-6000, вертолет Ка-27.Кроме "Москвы", в состав российского флота входят еще два крейсера этого проекта – "Маршал Устинов" на Северном флоте и "Варяг", являющий флагманом Тихоокеанского флота.

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