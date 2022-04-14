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Кошкин: США оставили после себя миллионы погибших в десятках стран – видео
Кошкин: США оставили после себя миллионы погибших в десятках стран – видео
Госсекретарь США заявил, что суть санкций "не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России". Почему США постоянно пытаются изменить поведение... 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T16:22+0400
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Чем обернулись операции американцев в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане? Как мыслит американская политическая элита, и понесут ли США ответственность за свои действия? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
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видео, мультимедиа, россия, сша, экспертное мнение, видео
Кошкин: США оставили после себя миллионы погибших в десятках стран – видео
16:22 14.04.2022 (обновлено: 17:14 14.04.2022)
Госсекретарь США заявил, что суть санкций "не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России". Почему США постоянно пытаются изменить поведение других стран и есть ли у них право на это?
Чем обернулись операции американцев в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане? Как мыслит американская политическая элита, и понесут ли США ответственность за свои действия? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.