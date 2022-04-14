https://sputnik-georgia.ru/20220414/pereval-paravani-zakrylsya-dlya-treylerov-iz-za-nepogody-265967832.html

Перевал Паравани закрылся для трейлеров из-за непогоды

Перевал Паравани закрылся для трейлеров из-за непогоды

Ограничение действует на трассе Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда 14.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для трайлеров и автобусов вместимостью более 30 мест из-за гололедицы, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение действует на участке с 94 по 110 километр трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, говорится в сообщении.Для остальных видов транспорта дорога свободна.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, дороги