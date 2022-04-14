https://sputnik-georgia.ru/20220414/pereval-paravani-zakrylsya-dlya-treylerov-iz-za-nepogody-265967832.html
Перевал Паравани закрылся для трейлеров из-за непогоды
Перевал Паравани закрылся для трейлеров из-за непогоды
Ограничение действует на трассе Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T00:01+0400
2022-04-14T00:01+0400
2022-04-14T00:02+0400
грузия
новости
общество
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264586051_0:95:1792:1103_1920x0_80_0_0_cd9f5dec559360ecc33826fa863845fb.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для трайлеров и автобусов вместимостью более 30 мест из-за гололедицы, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение действует на участке с 94 по 110 километр трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, говорится в сообщении.Для остальных видов транспорта дорога свободна.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264586051_98:0:1694:1197_1920x0_80_0_0_fcc8fefb22bf209ba763d8bfd1e36144.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дороги
Перевал Паравани закрылся для трейлеров из-за непогоды
00:01 14.04.2022 (обновлено: 00:02 14.04.2022)
Ограничение действует на трассе Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для трайлеров и автобусов вместимостью более 30 мест из-за гололедицы, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение действует на участке с 94 по 110 километр трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, говорится в сообщении
.
Для остальных видов транспорта дорога свободна.