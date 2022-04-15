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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 15 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 15 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинские медики из 235 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 121 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 318 тестов на коронавирус, 18 357 – на антиген, 1 961 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 652 707 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 496 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 633 338 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 5 пациентов, а с начала пандемии – 16 788.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>На данный момент в стране 2 555 активных случаев, из них 349 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 76 пациентов тяжелое. 2 206 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 14 апреля составляет 1,16%, за две недели – 1,58%, за семь дней – 1,34%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19