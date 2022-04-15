https://sputnik-georgia.ru/20220415/kvaratskheliya-pervyy-v-transfernom-spiske-napoli--rukovodstvo-kluba-265997293.html

Кварацхелия первый в трансферном списке "Наполи" – руководство клуба

Кварацхелия первый в трансферном списке "Наполи" – руководство клуба

Кварацхелия обладает всеми необходимыми качествами для игры в "Наполи" – технически и психологически, заявил спортивный директор 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T10:29+0400

2022-04-15T10:29+0400

2022-04-15T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли подтвердил СМИ слухи о возможном переходе полузащитника сборной Грузии 21-летнего Хвичи Кварацхелия в итальянский клуб.Возможный переход полузащитника сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелия в неапольский клуб, несмотря на многочисленные слухи, не комментировало руководство "Наполи".По словам Джунтоли, Кварацхелия обладает всеми необходимыми качествами для игры в "Наполи" – технически и психологически.Он интересный игрок, и мы постараемся переманить его в "Наполи", сказал спортивный директор клуба.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента.

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия