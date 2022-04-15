https://sputnik-georgia.ru/20220415/kvaratskheliya-pervyy-v-transfernom-spiske-napoli--rukovodstvo-kluba-265997293.html
Кварацхелия первый в трансферном списке "Наполи" – руководство клуба
Кварацхелия первый в трансферном списке "Наполи" – руководство клуба
Кварацхелия обладает всеми необходимыми качествами для игры в "Наполи" – технически и психологически, заявил спортивный директор 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T10:29+0400
2022-04-15T10:29+0400
2022-04-15T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли подтвердил СМИ слухи о возможном переходе полузащитника сборной Грузии 21-летнего Хвичи Кварацхелия в итальянский клуб.Возможный переход полузащитника сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелия в неапольский клуб, несмотря на многочисленные слухи, не комментировало руководство "Наполи".По словам Джунтоли, Кварацхелия обладает всеми необходимыми качествами для игры в "Наполи" – технически и психологически.Он интересный игрок, и мы постараемся переманить его в "Наполи", сказал спортивный директор клуба.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия
Кварацхелия первый в трансферном списке "Наполи" – руководство клуба
Кварацхелия обладает всеми необходимыми качествами для игры в "Наполи" – технически и психологически, заявил спортивный директор
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли подтвердил СМИ слухи о возможном переходе полузащитника сборной Грузии 21-летнего Хвичи Кварацхелия в итальянский клуб.
Возможный переход полузащитника сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелия в неапольский клуб, несмотря на многочисленные слухи, не комментировало руководство "Наполи".
"Мы давно наблюдаем за Кварацхелия и сделаем все возможное, чтобы привести его в "Наполи", но время еще есть, надо подождать, пока рынок созреет. Кварацхелия – один из первых в нашем списке," – сказал Джунтоли в эфире радио Kiss Kiss Napoli.
По словам Джунтоли, Кварацхелия обладает всеми необходимыми качествами для игры в "Наполи" – технически и психологически.
Он интересный игрок, и мы постараемся переманить его в "Наполи", сказал спортивный директор клуба.
В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента.