https://sputnik-georgia.ru/20220415/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-eksport-prodolzhaet-rasti-265996137.html

Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает расти

Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает расти

Экспорт из Грузии за первые три месяца составил 760,4 миллиона долларов, что на 43,3% больше, чем в январе-марте 2021 года 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T09:01+0400

2022-04-15T09:01+0400

2022-04-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2022 года вырос на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что почти на 36% больше данных за январь-март 2021 года.Экспорт составил 1,2 миллиарда долларов. Это на 43,3% больше, чем в январе-марте 2021 года и примерно на 41,6% больше показателей периода до пандемии в 2019 году, говорится в сообщении.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1,5 миллиарда долларов, что на 30,5% больше аналогичного показателя за первые три месяца 2021 года.По его словам, несмотря на экономические вызовы, связанные с напряженной геополитической ситуацией в регионе, в марте объемы экспорта выросли, превысив 26%, а импорт вырос на 15,6%.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.

https://sputnik-georgia.ru/20220408/biznesmenam-v-gruzii-pomogut-s-eksportom-tovarov-265830925.html

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