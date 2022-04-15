https://sputnik-georgia.ru/20220415/ya-i-moya-ten-pozhavshemu-ruku-pustote-baydenu-zakhoteli-obyavit-impichment---video-266000251.html

Я и моя тень: пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент – видео

Я и моя тень: пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент – видео

Президента США Джо Байдена, который оконфузился в ходе выступления в Северной Каролине, готовы отправить в отставку. Смотрите в видео, как политик пожимает... 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T10:30+0400

2022-04-15T10:30+0400

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сша

джо байден

мультимедиа

видео

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Американский лидер выступал в сельскохозяйственной академии Северной Каролины, где в очередной раз обвинял во всех бедах США президента России Владимира Путина.По окончании своей речи президент США решил пожать руку какому-то воображаемому собеседнику, однако рядом с ним никого не оказалось. На кадрах видео отчетливо видно, как американский лидер долгое время в растерянности смотрел на ограждение, после чего развернулся лицом в висевшему на стене американскому флагу.

сша

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В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству 2022-04-15T10:30+0400 true PT0M25S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, джо байден, мультимедиа, видео, видео