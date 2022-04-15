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Я и моя тень: пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент – видео
Я и моя тень: пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент – видео
Президента США Джо Байдена, который оконфузился в ходе выступления в Северной Каролине, готовы отправить в отставку. Смотрите в видео, как политик пожимает... 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T10:30+0400
2022-04-15T10:30+0400
2022-04-15T10:35+0400
сша
джо байден
мультимедиа
видео
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Американский лидер выступал в сельскохозяйственной академии Северной Каролины, где в очередной раз обвинял во всех бедах США президента России Владимира Путина.По окончании своей речи президент США решил пожать руку какому-то воображаемому собеседнику, однако рядом с ним никого не оказалось. На кадрах видео отчетливо видно, как американский лидер долгое время в растерянности смотрел на ограждение, после чего развернулся лицом в висевшему на стене американскому флагу.
сша
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В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену, который пытался пожать руку пустому пространству
2022-04-15T10:30+0400
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PT0M25S
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сша, джо байден, мультимедиа, видео, видео
Я и моя тень: пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент – видео
10:30 15.04.2022 (обновлено: 10:35 15.04.2022)
Президента США Джо Байдена, который оконфузился в ходе выступления в Северной Каролине, готовы отправить в отставку. Смотрите в видео, как политик пожимает руку пустому пространству
Американский лидер выступал в сельскохозяйственной академии Северной Каролины, где в очередной раз обвинял во всех бедах США президента России Владимира Путина.
По окончании своей речи президент США решил пожать руку какому-то воображаемому собеседнику, однако рядом с ним никого не оказалось. На кадрах видео отчетливо видно, как американский лидер долгое время в растерянности смотрел на ограждение, после чего развернулся лицом в висевшему на стене американскому флагу.