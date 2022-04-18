https://sputnik-georgia.ru/20220418/gruziya-rossiya-komu-posvyatili-spetsprilozhenie-gazety-vecherniy-tbilisi-266059474.html

"Грузия-Россия": кому посвятили спецприложение газеты "Вечерний Тбилиси"?

"Грузия-Россия": кому посвятили спецприложение газеты "Вечерний Тбилиси"?

В новом номере можно узнать о самых выдающихся личностях Грузии и России 18.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-18T13:49+0400

2022-04-18T13:49+0400

2022-04-18T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр— Sputnik. Редакция столичной газеты "Вечерний Тбилиси" выпустила шестой номер специального приложения "Грузия-Россия: остановиться, оглянуться" – в нем можно прочитать о князе Павле Цицианове, певце Федоре Шаляпине и других выдающихся деятелях истории и культуры.Приложение "Грузия-Россия: остановиться, оглянуться" публикует на своих страницах подборки материалов, рассказывающих читателям о важных страницах российско-грузинских взаимоотношений.Главный редактор газеты Вадим Анастасиади отмечает, что несмотря на то, что история российско-грузинских отношений насчитывает столетия, в публикациях спецприложения не будут вспоминаться негативные ее страницы."Нет, цель у нас другая: вспомнить то здоровое, доброе, вечное, что связывало многие-многие века наши страны и народы, напомнить об этих славных страницах читателям: молодежи, старшему поколению и, в первую очередь, политикам и государственным мужам, вырабатывающим стратегию, принимающим жизненно важные решения, касающиеся российско-грузинских взаимосвязей, особенно сложных в наше смутное и неспокойное время", – говорит Анастасиади.В приложениях можно узнать о ключевых моментах грузино-российских отношений, о выдающихся деятелях. К примеру, последний номер рассказывает о деятельности представителя старинного рода грузинских князей Цицишвили, князя Павла Цицианова (1754-1806), которого историки считают одной из самых интересных фигур в кавказской политике Российской империи на рубеже XVIII-XIX вв.На страницах приложения также можно ознакомиться и с публикациями, посвященными великому русскому певцу Федору Шаляпину, рекордсменке Советского Союза по легкой атлетике Надежде Хныкиной-Двалишвили, правозащитнице Кетеван Хараидзе и с другими материалами о российско-грузинских взаимосвязях.

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грузия, новости, россия, грузино-российские отношения, культура