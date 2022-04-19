https://sputnik-georgia.ru/20220419/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-19-aprelya-266084519.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 апреля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T12:16+0400

2022-04-19T12:16+0400

2022-04-19T12:16+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708706_0:46:3172:1830_1920x0_80_0_0_4e629e9d0ce300d82287f9565d770816.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинские медики из 342 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 160 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 329 тестов на коронавирус, 22 329 – на антиген, 2 271 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 460 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 161 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 474 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 794.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>На данный момент в стране 2 166 активных случаев, из них 336 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое. 1 830 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 18 апреля составляет 1,53%, за две недели – 1,36%, за семь дней – 1,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, коронавирус covid-19