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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T12:16+0400
2022-04-19T12:16+0400
2022-04-19T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинские медики из 342 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 160 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 329 тестов на коронавирус, 22 329 – на антиген, 2 271 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 460 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 161 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 474 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 794.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>На данный момент в стране 2 166 активных случаев, из них 336 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое. 1 830 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 18 апреля составляет 1,53%, за две недели – 1,36%, за семь дней – 1,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik.
Грузинские медики из 342 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 160 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 20
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8
В стране за последние сутки сделано 22 329 тестов на коронавирус, 22 329 – на антиген, 2 271 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 460 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 161 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 474 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 794.
На данный момент в стране 2 166 активных случаев, из них 336 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое. 1 830 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 18 апреля составляет 1,53%, за две недели – 1,36%, за семь дней – 1,18%.
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