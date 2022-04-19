https://sputnik-georgia.ru/20220419/glava-parlamenta-azerbaydzhana-pribyla-v-gruziyu-266086807.html

Глава парламента Азербайджана прибыла в Грузию

Глава парламента Азербайджана прибыла в Грузию

Стартовал официальный визит парламентской делегации Азербайджана в Тбилиси 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Грузию вместе с делегацией, говорится в сообщении на сайте парламента Грузии.В Тбилисском международном аэропорту гостью встретил вице-спикер парламента и руководитель группы парламентской группы дружбы с Азербайджаном Арчил Талаквадзе.В рамках визита Гафарова встретится со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили. После встречи спикеры парламентов двух стран сделают совместное заявление для прессы.Также запланирована встреча вице-спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе с руководителем азербайджано-грузинской группы дружбы Арзу Нагиевым.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, арчил талаквадзе, азербайджан