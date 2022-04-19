https://sputnik-georgia.ru/20220419/kurs-lari-na-vtornik--30613-gel1-266077590.html

Курс лари на вторник – 3,0613 GEL/$1

Курс лари на вторник – 3,0613 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари по отношению к доллару 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T09:20+0400

2022-04-19T09:20+0400

2022-04-19T09:20+0400

грузия

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 апреля в размере 3,0613 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0093 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии