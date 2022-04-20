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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 20 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 20 апреля
Большле всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T12:02+0400
2022-04-20T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинские медики из 232 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 120 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 385 тестов на коронавирус, 18 652 – на антиген, 1 733 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 692 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 117 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 591 пациент.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>За последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса. С начала пандемии – 16 794.На данный момент в стране 2 281 активный случай, из них 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 71 пациента тяжелое. 1 944 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 19 апреля составляет 1,14%, за две недели – 1,32%, за семь дней – 1,20%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 20 апреля
12:02 20.04.2022 (обновлено: 12:11 20.04.2022)
Большле всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik.
Грузинские медики из 232 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 120 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 11
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
В стране за последние сутки сделано 20 385 тестов на коронавирус, 18 652 – на антиген, 1 733 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 692 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 117 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 591 пациент.
За последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса. С начала пандемии – 16 794.
На данный момент в стране 2 281 активный случай, из них 337 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 71 пациента тяжелое. 1 944 пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 19 апреля составляет 1,14%, за две недели – 1,32%, за семь дней – 1,20%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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