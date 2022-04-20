https://sputnik-georgia.ru/20220420/gruzinskiy-sposob-krasit-paskhalnye-yaytsa-266127655.html

Грузинский способ красить пасхальные яйца

Грузинский способ красить пасхальные яйца

В этом году православные отмечают Светлое Христово Воскресение (Пасху) 24 апреля – традиционно хозяйки по случаю праздника окрашивают яйца и пекут куличи 20.04.2022, Sputnik Грузия

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В Грузии яйца принято окрашивать в Страстную пятницу перед Пасхой, для этого используют корешки марены, или по-грузински эндро. Яйца, выкрашенные в отваре корешков марены, получаются насыщенного вишневого цвета. Некоторые хозяйки добавляют в отвар луковую шелуху, получая различные оттенки – от золотистого до темно-коричневого.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете все о грузинском способе красить пасхальные яйца.Яйцо символизирует жизнь, возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Первые упоминания о крашеных яйцах встречаются в рукописи Х века, найденной в библиотеке греческого монастыря святой Анастасии.

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религия , грузия, sputnik, новости, инфографика, пасха, пасха 2022, инфографика