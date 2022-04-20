https://sputnik-georgia.ru/20220420/kak-gotovyat-chetvergovuyu-sol-2022-retsepty-pravilnoy-soli-266114031.html

Как готовят четверговую соль 2022: рецепты правильной соли

Как готовят четверговую соль 2022: рецепты правильной соли

В Великий четверг по православному обычаю готовят четверговую соль – в 2022-м четвертый день последней недели Великого поста перед Пасхой выпадает на 21 апреля 20.04.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Четверговую соль, обладающую целебными свойствами, готовят один раз в год – она помогает привлечь в дом удачу и достаток.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда и как готовят четверговую соль, а также рецепты приготовления правильной соли.Когда готовят четверговую соль?Четверговую соль готовят в ночь на Страстной четверг или в первой половине четвертого дня последней недели Великого поста перед Пасхой.Четверговая соль обладает сильной энергетикой и очищающим, оздоровляющим и защитным действием. С давних пор ею лечили больных, а также делали обереги для семьи, дома, скота и огорода.Люди до сих пор верят в силу четверговой соли и готовят ее в Страстной четверг, соблюдая все традиции.Готовить правильную четверговую соль легко, но нужно соблюдать некоторые правила.В частности, готовят правильную четверговую соль в чугунной посуде, помешивая деревянной ложкой. Четверговую соль освящают на Пасху вместе с другими продуктами. Хранят ее в полотняном мешочке или стеклянной посуде в укромном месте и используют до следующего Чистого четверга.Рецепты правильной солиДо наших дней дошли несколько рецептов приготовления правильной четверговой соли.Для приготовления самого простого рецепта, поваренную соль прокаливают на сковороде и, помешивая ложкой по часовой стрелке, трижды читают "Отче наш". Соль постепенно чернеет и приобретает лечебные свойства. Остывшую четверговую соль пересыпают в мешочек и плотно завязывают.Чтобы приготовить правильную четверговую соль по следующему рецепту вам понадобится один килограмм поваренной соли и двенадцать столовых ложек ржаной муки. Ингредиенты насыпают на сковороду и помешивают ложкой по часовой стрелке. Помешивая соль, трижды читают над ней специальную молитву для четверговой соли: "Чистый Четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй". После того, как масса почернеет, гасят огонь, а сковороду с содержимым оставляют остывать. Затем четверговую соль хранят в мешочке.Правильную четверговую соль по специальному рецепту готовят из поваренной соли, черного хлеба и целебных трав – розмарина, душицы, мяты, крапивы и мелиссы. Хлеб размачивают водой, травы измельчают и смешивают с солью, а затем запекают в печи до почернения. Затем четверговую соль остужают, просеивают и укладывают для хранения в банку с крышкой или мешочек. Соль с целебными травами получается более насыщенной и полезной.Четверговую соль по этому рецепту готовят с капустными листьями. Самые крупные зеленые листья измельчают и смешивают с поваренной солью. Полученную массу выкладывают на тяжелый металлический противень и ставят в раскаленную духовку. Когда масса почернеет, ее остужают и перетирают для восстановления сыпучих свойств и хранят в мешочке или стеклянной баночке.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки