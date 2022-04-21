https://sputnik-georgia.ru/20220421/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na--223-266140467.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 223

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 223

Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 341 инфицированный 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 223, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 915 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 399 человек, а с начала пандемии – 1 634 990. Скончались 16 794.За сутки сделано 25 626 тестов на коронавирус, в том числе 23 733 на антиген и 1 893 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,87%, за последние 14 дней –1,26%, за последние семь дней – 1,16%.К этому времени сделано 2 875 495 прививок, в том числе за последние сутки – 519.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 341 пациент.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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