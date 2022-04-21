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Си Цзиньпин заявил, что против односторонних санкций
Си Цзиньпин заявил, что против односторонних санкций
Политик призвал страны мира отказаться от политики двойных стандартов 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T12:59+0400
2022-04-21T12:59+0400
2022-04-21T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Политика двойных стандартов, а также односторонние санкции недопустимы, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Китайский государственный деятель призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Си Цзиньпин отметил важность придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию кризисов.В 2022 году году форум Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, китай, экономика, политика, в мире, новости, си цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что против односторонних санкций
Политик призвал страны мира отказаться от политики двойных стандартов
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Политика двойных стандартов, а также односторонние санкции недопустимы, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
"Все государства мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они желают пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, то должны действовать в едином направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", – заявил он в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.
Китайский государственный деятель призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями.
Си Цзиньпин отметил важность придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию кризисов.
В 2022 году году форум Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.