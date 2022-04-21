https://sputnik-georgia.ru/20220421/si-tszinpin-zayavil-chto-protiv-odnostoronnikh-sanktsiy-266142597.html

Си Цзиньпин заявил, что против односторонних санкций

Си Цзиньпин заявил, что против односторонних санкций

Политик призвал страны мира отказаться от политики двойных стандартов 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Политика двойных стандартов, а также односторонние санкции недопустимы, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Китайский государственный деятель призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Си Цзиньпин отметил важность придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию кризисов.В 2022 году году форум Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, китай, экономика, политика, в мире, новости, си цзиньпин