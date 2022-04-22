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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 161
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 161
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 335 инфицированных 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 161, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 076 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 301 человек, а с начала пандемии – 1 635 291. Скончались 16 795.За сутки сделано 18 178 тестов на коронавирус, в том числе 16 709 на антиген и 1 469 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,89%, за последние 14 дней –1,23%, за последние семь дней – 1,12%.К этому времени сделано 2 876 960 прививок, в том числе за последние сутки – 923.Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 335 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, минздрав, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 161
10:51 22.04.2022 (обновлено: 12:05 22.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 335 инфицированных
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 161, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 076 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечился 301 человек, а с начала пандемии – 1 635 291. Скончались 16 795.
За сутки сделано 18 178 тестов на коронавирус, в том числе 16 709 на антиген и 1 469 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,89%, за последние 14 дней –1,23%, за последние семь дней – 1,12%.
К этому времени сделано 2 876 960 прививок, в том числе за последние сутки – 923.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 335 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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