https://sputnik-georgia.ru/20220422/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-22-aprelya-266171697.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 22 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 22 апреля

За последние сутки от коронавируса скончался один пациент. Антилидером ковид-заражения по-прежнему остается Тбилиси 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T14:00+0400

2022-04-22T14:00+0400

2022-04-22T14:00+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

здравоохранение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264344329_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_b99eec880b0acf0cbcf95da91b2635b2.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские медики из 161 нового случая коронавируса, выявленного в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 86 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 18 178 тестов на коронавирус, 16 709 – на антиген, 1 469 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 076 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 301 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 1 635 291 пациент.За последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии – 16 795.На данный момент в стране 1 964 активных случая, из них 335 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое, 1 629 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 21 апреля, составляет 0,89%, за две недели – 1,23%, за семь дней – 1,12%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии