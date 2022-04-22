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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 22 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 22 апреля
За последние сутки от коронавируса скончался один пациент. Антилидером ковид-заражения по-прежнему остается Тбилиси 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T14:00+0400
2022-04-22T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские медики из 161 нового случая коронавируса, выявленного в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 86 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 18 178 тестов на коронавирус, 16 709 – на антиген, 1 469 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 076 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 301 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 1 635 291 пациент.За последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии – 16 795.На данный момент в стране 1 964 активных случая, из них 335 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое, 1 629 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 21 апреля, составляет 0,89%, за две недели – 1,23%, за семь дней – 1,12%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 22 апреля
За последние сутки от коронавируса скончался один пациент. Антилидером ковид-заражения по-прежнему остается Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинские медики из 161 нового случая коронавируса, выявленного в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 86 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 4
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
В стране за последние сутки сделано 18 178 тестов на коронавирус, 16 709 – на антиген, 1 469 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 076 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 301 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 1 635 291 пациент.
За последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии – 16 795.
На данный момент в стране 1 964 активных случая, из них 335 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое, 1 629 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 21 апреля, составляет 0,89%, за две недели – 1,23%, за семь дней – 1,12%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.