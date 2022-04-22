https://sputnik-georgia.ru/20220422/kak-krasivo-krasit-yaytsa-k-paskhe-poshagovyy-master-klass--266148739.html

Как красиво красить яйца к Пасхе? Пошаговый мастер-класс

Как красиво красить яйца к Пасхе? Пошаговый мастер-класс

Одна из самых красивых и увлекательных православных традиций – красить яйца своими руками к Пасхе. В канун Воскресения Христова в магазинах продается множество... 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T13:42+0400

2022-04-22T13:42+0400

2022-04-22T13:42+0400

пасха 2022

справки

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От способа окрашивания зависит название получившихся яиц. Например, яйца, окрашенные в один цвет, называются крашенки. Яйца с разноцветными точками именуют крапанками. Драпанка – одноцветное яйцо с выцарапанным узором. Самые сложные по исполнению – писанки, яйца с рисунком или узором, выполненным при помощи специального инструмента.Sputnik предлагает лучшие идеи украшения яиц, с натуральными и пищевыми красителями.Общие советыЗа час до окрашивания следует достать яйца из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру, тогда они не лопнут при варке. Чтобы краска легла ровнее, яйца необходимо тщательно вымыть.Чтобы яйца легко очищались, после варки их нужно опустить в холодную воду. Блестящий внешний вид крашеные яйца приобретут, если после покраски вытереть их насухо и натереть растительным маслом.Пищевые красителиДля того, чтобы покрасить яйца покупными пищевыми красителями, достаточно просто развести краску в воде и поместить в нее яйца на 10-20 минут. В зависимости от концентрации красителя, можно сделать яйца в пастельных оттенках или ярких насыщенных цветов.Натуральные красителиЭто способы наших бабушек, актуальные до сих пор, и что немаловажно – абсолютно безвредные даже для детей.С помощью отвара из луковой шелухи можно получить яйца разных оттенков – от желтого до красно-коричневого, все зависит от вида лука и длительности окрашивания.Розовый цвет дает сок свеклы, бледно-желтый – лимон, апельсин, морковь, желтый – листья березы и цветки календулы. Зеленого цвета можно добиться с помощью шпината или крапивы, синего – посредством краснокочанной капусты. Бежевый цвет яйцам придает кофе, а фиолетовый – цветки фиалки. Некоторые красители действуют не слишком интенсивно, например, фиалка или шпинат, поэтому в таких отварах яйца можно оставлять на всю ночь.Украшение яицЭффект градиентаЧтобы создать красивый эффект плавного перехода цвета, необходимо поместить с помощью половника более половины яйца в краску на 3 минуты, при этом постоянно слегка поднимать и опускать яйцо. Затем на пять минут в растворе удерживается половина яйца, и еще на пять – самая нижняя часть.Полосатые яйцаРазведите несколько стаканов краски с разной концентрацией и поочередно опускайте в них яйца на разные уровни. Экспериментировать можно бесконечно, получая разные сочетания цветов.Кружевные яйцаЗаверните яйцо в кружевную ткань, плотно завяжите и опустите на 10 минут в раствор с краской.Блестящие яйцаРекомендуется использовать специальные пищевые блестки, чтобы не бояться, что они могут попасть в пищу.Расписные яйцаРазрисовать яйца можно обычной гуашью и карандашом, главное, чтобы грифель был мягким. Ту часть яйца, которую вы хотите покрыть блестками, необходимо намазать клеем или белком и обмакнуть в блестки, рассыпанные на блюдце. На поверхности яйца также можно нарисовать орнаменты или рисунки кистью с пищевым клеем или белком, обмакнуть в блестки и стряхнуть лишнее.Яйца в посыпкеРазноцветные пищевые посыпки для пасхальных куличей можно использовать для украшения яиц. Просто обмакните яйцо в белок и опустите в блюдце с посыпкой.Яйца с рисункамиНанесите на яйцо различные узоры из изоленты. Окунайте яйцо в краску и снимайте кусочки изоленты – экспериментируйте! Можно также обмотать яйцо до окраски белой нитью или банковской резинкой, получая различные вариации.Эффект мозаикиПобейте скорлупу ложечкой перед тем, как выдержать яйцо в красителе и оригинальные яйца к праздничному столу готовы. Рекомендуется использовать натуральные красители без химии, так как краска может попасть внутрь яиц.Красочные разводыОбмотайте яйца разноцветными яркими нитками мулине и сварите вкрутую. Когда снимите нити – яйца примут их цвет.Мраморные яйцаПонадобится краска для яиц разных цветов, растительное масло и художественное чутье. Сначала окрасьте яйца в светлые яркие цвета – желтый, оранжевый. Дайте высохнуть. Разведите темные цвета (синий, коричневый, фиолетовый), добавьте в каждую чашечку по чайной ложке растительного масла и аккуратно размешайте. Окуните каждое яйцо в темный цвет и тут же выньте.Шелковый узорЕсли у вас дома завалялись ненужные красивые шелковые галстуки или кусочки ткани! Сырое яйцо следует плотно обернуть тканью с рисунком лицевой стороной и тщательно закрепить. Налейте в кастрюлю воду, добавьте уксус, положите в кастрюлю обмотанные тканью яйца и варите 10-12 минут после закипания. Залейте готовые яйца холодной водой. Когда они полностью остынут, аккуратно снимите ткань. На яйце останется тонкий рисунок, такой, как на ткани.В крапинку и в клеточкуХаотичных крапинок можно добиться, если перед окраской мокрые яйца обвалять в рисе или пшене. Яйца "в клеточку" получатся, если сварить их обернутыми в сетку от фруктов либо овощей.Белоснежные узорыСделать традиционные крашенки более стильными поможет сахар. Красим стандартным способом. Стакан сахарной пудры смешиваем с небольшим объемом воды так, чтобы образовалась довольно густая консистенция. Полученная масса должна быть однородная. В кондитерский шприц набираем сахарный раствор. Наносим узор и даем возможность раствору застыть.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пасха 2022, справки