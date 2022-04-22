https://sputnik-georgia.ru/20220422/poezda-s-30-aprelya-budut-ostanavlivatsya-u-kutaisskogo-aeroporta-266172370.html

Поезда с 30 апреля будут останавливаться у кутаисского аэропорта

Поезда с 30 апреля будут останавливаться у кутаисского аэропорта

Кутаисский аэропорт выделит специальный транспорт, который обеспечит доставку пассажиров до аэропорта 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T12:49+0400

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грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Поезда с 30 апреля будут останавливаться в Копитнари, неподалеку от международного кутаисского аэропорта, говорится в пресс-релизе "Железной дороги Грузии".Обновленная железная станция, соединяющая с кутаисским аэропортом, будет принимать пассажиров из разных городов. Кутаисский аэропорт выделит специальный транспорт, который обеспечит их доставку до аэропорта.Железнодорожная станция, которая связывает с аэропортом Кутаиси, полностью отремонтирована. Станция отвечает современным стандартам.Продажа билетов в направлении Копитнари начнется с 29 апреля. Купить билеты можно в кассах "Железной дороги Грузии", а также с помощью вебсайта компании, аппаратов быстрой оплаты и компаний-партнеров ЖД.В феврале 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 75% от уровня за аналогичный период 2019 года. В феврале 2022 года аэропорт обслужил 35 549 пассажиров, тогда как в феврале 2019 года этот показатель составлял 47 573.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В феврале в аэропорту возобновлено 108% рейсов (170 рейсов). В 2019 году в январе было 157 рейсов.В настоящее время в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 24 направлениям в 14 стран.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии, прекращенное в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 февраля 2021 года.

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кутаиси, грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, грузинская железная дорога