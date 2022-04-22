https://sputnik-georgia.ru/20220422/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-pyatnitsu-266164673.html

В Грузии отмечают Страстную пятницу

В Грузии отмечают Страстную пятницу

Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста – день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным.Что нельзя делать в Страстную пятницу 2022: приметы и суеверия >>Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.На вечерне при пении тропаря: "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.Великая или Страстная пятница 2022: особенности службы и поста >>Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

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грузия, новости, общество, религия , календарь религиозных праздников