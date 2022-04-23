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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 87
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 87
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 334 инфицированных 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T10:52+0400
2022-04-23T10:52+0400
2022-04-23T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87, скончались два пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 163 случая заражения.За последние 24 часа вылечился 259 человек, а с начала пандемии – 1 635 550. Скончались 16 797.За сутки сделано 7 360 тестов на коронавирус, в том числе 6 080 на антиген и 1 280 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,18%, за последние 14 дней – 1,21%, за последние семь дней – 1,15%.К этому времени сделано 2 877 023 прививки, в том числе за последние сутки – 63.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 334 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 87
10:52 23.04.2022 (обновлено: 10:59 23.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 334 инфицированных
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87, скончались два пациента, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 163 случая заражения.
За последние 24 часа вылечился 259 человек, а с начала пандемии – 1 635 550. Скончались 16 797.
За сутки сделано 7 360 тестов на коронавирус, в том числе 6 080 на антиген и 1 280 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,18%, за последние 14 дней – 1,21%, за последние семь дней – 1,15%.
К этому времени сделано 2 877 023 прививки, в том числе за последние сутки – 63.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 334 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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