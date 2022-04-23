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Самый вкусный пасхальный кулич – пошаговый рецепт
Самый вкусный пасхальный кулич – пошаговый рецепт
Кулинарный эксперт раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем 23.04.2022, Sputnik Грузия
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Пасхальный кулич – особый, "праздничный" вид хлеба. Его пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара.С куличом связано народное поверье: если кулич вышел удачным, то и в доме все будет благополучно. Хозяйки не жалеют для своих куличей самые лучшие продукты. Каждая хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым, а рецепты куличей до сих пор передаются из поколения в поколение.Кулинарный эксперт Анна Людковская раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем. Она утверждает, что именно так готовила куличи ее прабабушка в начале прошлого века.Для двух небольших куличей вам понадобится:По вкусу можно добавить кардамон, мускатный орех или шафран (не переборщить, по щепотке, шафран – несколько нитей).Самый вкусный пасхальный кулич – рецепт пошагово:
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пасха 2022, справки

Самый вкусный пасхальный кулич – пошаговый рецепт

12:25 23.04.2022
© photo: Sputnik / Georgi Zimarev / Перейти в фотобанкВыпечка куличей к Пасхе
Выпечка куличей к Пасхе - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
© photo: Sputnik / Georgi Zimarev
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Кулинарный эксперт раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем
Пасхальный кулич – особый, "праздничный" вид хлеба. Его пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара.
С куличом связано народное поверье: если кулич вышел удачным, то и в доме все будет благополучно. Хозяйки не жалеют для своих куличей самые лучшие продукты. Каждая хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым, а рецепты куличей до сих пор передаются из поколения в поколение.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
Пасхальные куличи
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
/
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Кулинарный эксперт Анна Людковская раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем. Она утверждает, что именно так готовила куличи ее прабабушка в начале прошлого века.
Для двух небольших куличей вам понадобится:
Молоко 100 мл
Вода – 50 мл
Обычный сахар – 1 чайная ложка
Дрожжи – 10 г
Мука 1 – 285 г
Мука 2 – 285 г
Коричневый сахар – 200 г
Масло сливочное – 150 г
Яйцо куриное – 3 шт.
Изюм — 75 г
Цукаты – 50 г
Миндаль – 50 г
Сахарная пудра для украшения
Приправы
Обязательна – ваниль.
По вкусу можно добавить кардамон, мускатный орех или шафран (не переборщить, по щепотке, шафран – несколько нитей).
© photo: Sputnik / StringerПасхальный кулич
Пасхальный кулич - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
Пасхальный кулич
© photo: Sputnik / Stringer
Самый вкусный пасхальный кулич – рецепт пошагово:
1.
Смешать сахар и дрожжи, добавить воду и молоко и оставить на 15 минут подходить.
2.
Залить дрожжевую смесь в емкость, помешать, добавить четверть муки (от 285 г), смешать при помощи миксера. Добавляем еще четверть муки, смешиваем, накрываем пищевой пленкой и прикрываем полотенцем. Оставшуюся от порции в 285 граммов муку откладываем – пригодится в конце, чтобы присыпать готовое тесто.
3.
Отделяем белки от желтков, растираем 2 желтка с сахаром деревянной лопаточкой до белого цвета.
4.
Добавляем к тесту, затем вмешиваем ваниль, масло, соль и тщательно перемешиваем. Вбиваем муку (285 граммов).
5.
Взбиваем белки от трех яиц, желательно охлажденные, добавляем к тесту, замешиваем руками. Тесто должно быть мягким и нежным. Посыпаем мукой, оставшейся после приготовления опары.
6.
Оставляем тесто на час подниматься в тепле. После того, как тесто поднимется, добавляем изюм, цукаты и миндаль, перемешиваем.
7.
Кладем тесто в форму, выстланную пергаментом, и оставляем на 30 минут. Смазываем куличи яичным желтком и ставим в духовку, разогретую до 150 градусов на час.
8.
Вынимаем, украшаем сахарной пудрой.
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