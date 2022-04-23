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Самый вкусный пасхальный кулич – пошаговый рецепт

Самый вкусный пасхальный кулич – пошаговый рецепт

Кулинарный эксперт раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T12:25+0400

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пасха 2022

справки

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Пасхальный кулич – особый, "праздничный" вид хлеба. Его пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара.С куличом связано народное поверье: если кулич вышел удачным, то и в доме все будет благополучно. Хозяйки не жалеют для своих куличей самые лучшие продукты. Каждая хочет, чтобы ее кулич был самым вкусным и красивым, а рецепты куличей до сих пор передаются из поколения в поколение.Кулинарный эксперт Анна Людковская раскрыла секрет домашнего пасхального сдобного кулича с изюмом, цукатами и миндалем. Она утверждает, что именно так готовила куличи ее прабабушка в начале прошлого века.Для двух небольших куличей вам понадобится:По вкусу можно добавить кардамон, мускатный орех или шафран (не переборщить, по щепотке, шафран – несколько нитей).Самый вкусный пасхальный кулич – рецепт пошагово:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пасха 2022, справки