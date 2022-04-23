https://sputnik-georgia.ru/20220423/skhozhdenie-blagodatnogo-ognya-v-ierusalime-2022-istoriya-i-kak-zazhigaetsya-266185223.html

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2022: история и как зажигается

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2022: история и как зажигается

Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи – в 2022 году Светлое Воскресение Христово... 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T09:36+0400

2022-04-23T09:36+0400

2022-04-23T09:36+0400

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Чуда схождение Благодатного огня в Иерусалиме с трепетом ждут как православные, так и представители самых разных конфессий. К храму Гроба Господня в Великую субботу обычно стекаются десятки тысяч паломников со всего мира, чтобы умыться его благодатным огнем и получить Божье благословение.На протяжении многих сотен лет люди стараются понять, откуда берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это настоящее чудо, а ученные данный феномен пытаются объяснить с научной точки зрения.Историю схождения благодатного огня в Иерусалиме и как он зажигается, читайте в материале Sputnik Грузия.История Благодатного огняО чуде схождения Благодатного огня на Гробе Господнем в Иерусалиме известно издревле, сошедший огонь обладает уникальным качеством – в первые минуты он не обжигает.Первым свидетелем схождения огня был апостол Петр. Узнав о Воскресении Иисуса, он поспешил к гробнице и увидел удивительный свет там, где раньше лежало тело. Две тысячи лет ежегодно этот свет нисходит Благодатным огнем на Гробе Господнем в Иерусалиме.Первые письменные сообщения о схождении Благодатного огня перед Пасхой датируются IV веком. Именно в это время император Константин и его мать царица Елена воздвигли храм Гроба Господня.Чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме 2022: время, прямая трансляция >>Громадная кровля храма накрывает и Голгофу, и пещеру, в которую положили снятого с креста Спасителя, и сад, где Мария Магдалина первой из людей увидела Его воскресшего.По многим свидетельствам, появление Благодатного света могут наблюдаться в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в течение всего года, но наиболее известным и впечатляющим является схождение Благодатного огня в Великую субботу перед Пасхой.Как зажигается Благодатный огоньКрестный ход, возглавляемый Патриархом Иерусалима, выходит со двора Патриархии примерно в полдень и направляется к часовне, возведенной над Гробом Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается перед ее вратами.Десятки тысяч паломников со всего мира обычно в напряженном молчании следят за Патриархом.По молитвам православного патриарха на мраморной плите гроба внезапно появляется как бы огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. Святейший прикасается к ним ваткой и она воспламеняется. Этим прохладным огнем он зажигает лампаду и свечи, выносит их в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это же мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под куполом храма.Многотысячную толпу охватывает ликование. Все кричат, поют, а огонь передается от одного пучка свечей к другому и через минуту весь храм уже в огне.Откуда берется Благодатный огоньВ разные времена было много критиков, которые пытались разоблачить и доказать искусственное происхождение Благодатного огня.Некоторые, не понимая истинного происхождения Благодатного огня, пытались доказать, что огонь якобы добывается с помощью каких-либо средств, веществ и приспособлений, но прямых доказательств у них нет.Поэтому ответ на вопрос, откуда берется Благодатный огонь, может быть только один – это чудо, а все остальное неподтвержденные домыслы.Считается, что когда Благодатный огонь не сойдет на Гроб Господень, это будет знаком наступления власти антихриста и скорого конца света.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников