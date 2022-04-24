https://sputnik-georgia.ru/20220424/paskha-v-raznykh-stranakh-mira-top-7-krasivykh-traditsiy-266154816.html

Пасха в разных странах мира: топ-7 красивых традиций

Пасха в разных странах мира: топ-7 красивых традиций

Светлый праздник Пасхи – один из главных религиозных праздников христианского мира. В каждой стране есть свои традиции, связанные с этим днем 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T10:33+0400

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пасха 2022

религия

общество

справки

традиции

праздник

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Кто-то слушает Баха, где-то принято обливаться водой, а кто-то ходит по улице и стегает плетью прохожих девушек. Как празднуют Пасху, Sputnik Грузия рассказали представители разных стран из рубрики "Грузия глазами иностранцев". Мы собрали для вас топ-7 самых интересных из них.1. "Во Франции Пасха празднуется религиозными людьми. Католики идут в церковь в воскресенье утром, а после, днем или вечером, собираются за большим столом всей семьей. Главным блюдом на столе является ягненок. Есть еще веселая традиция для детей. В саду или в доме родители прячут шоколадные яйца, а дети их ищут. Ее соблюдают и нерелигиозные семьи, это скорее веселая игра для всей семьи", – поведал француз Жиль.2. "Пасха – это большой праздник в Нидерландах. Верующие соблюдают традиции своей церкви, а для всех остальных этот день примечателен большими концертами, фестивалями и ярмарками. В городе на Пасху много людей. Это своеобразные народные гуляния", – сказал голландец Томас Вахе.3. "У нас в Америке это семейный праздник. В детстве, когда я с сестрой просыпался на Пасху, у кровати мы находили след из конфет, который тянулся в гостиную. Он доходил до наших пасхальных корзинок, которые были полны разных сладостей, шоколада и яиц. А мама нас посылала в душ и переодеться, пока готовила вкусный завтрак. После этого мы отправлялись на "бои яйцами" с соседскими ребятами. В каждой корзинке помимо настоящих яиц было и одно пластмассовое с сюрпризом. Обычно это была либо маленькая игрушка, либо немного денег. После игр мы собирались дома всей семьей и с близкими друзьями на обед, а иногда выезжали на природу на барбекю", – рассказал американец Грант Фриман.4. "В России примерно так же празднуют Пасху, как и в Грузии. Только не припомню традиции ходить на кладбище в понедельник, обычно это делают до праздника. На Гоа, где я провел много лет, также есть свои традиции. К примеру, в деревнях устраивают красочные костюмированные представления. Особо важно, что там проводят шествие (Процессия всех святых), во время которого несут деревянный крест и статуи святых на руках", – поделился россиянин Роман Романов.5. "У нас в Чехии на Пасху есть интересная традиция. Мужчины плетут из вербы или ивы небольшие плетки или просто покупают их. А потом, гуляя по улицам, легонько стегают ими девушек. Существует поверье, что это помогает девушкам оставаться молодыми и красивыми. Ну а выглядит это как веселый флешмоб в центре города", – рассказала чешка Маркета Грундзова.6. "Пасха в Польше широко празднуется. В воскресенье верующие ходят в церковь, а вечером собираются на семейный ужин. Этот день принято проводить с близкими родственниками и друзьями. Традицию красить яйца у нас тоже соблюдают. А на следующий день, в понедельник, у нас праздник Шмингус-Дынгус, или Поливальный понедельник. Само название уже говорит за себя – главное в этот день облить другого водой. Обычно все стараются пораньше встать, чтобы не оказаться мокрым первым. А когда открываешь двери друзьям, надо быть уже наготове, ведь у них уже точно за спиной припрятана бутылочка с водой. Дети особенно веселятся в этот день", – рассказал поляк Мачеи Кухарски.7. "Не могу рассказывать в целом о Германии, но в моей семье Пасху празднуют так: с вечера в канун праздника красят яйца – это обязательно. В воскресенье мы ходим в церковь, а после обедаем или ужинаем все вместе. Помимо традиции бить яйца, обязательным является сыграть или послушать музыку Баха", – поделился немец Ханс Гутброд.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пасха 2022, религия , общество, справки , традиции, праздник