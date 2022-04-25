https://sputnik-georgia.ru/20220425/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-25-aprelya-266217301.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 апреля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 25 апреля

Больше всего инфицированных выявлено в грузинской столице 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T12:43+0400

2022-04-25T12:43+0400

2022-04-25T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Самое большое количество зараженных коронавирусом зафиксировано в Тбилиси – из 58 новых случаев по Грузии в столице зафиксировали 35 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В Шида Картли, в Самегрело - Земо Сванети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети не выявлено ни одного случая инфицирования.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>На данный момент в стране 1 483 активных случая, из них 321 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 72 пациентов тяжелое, 1 162 пациента проходят курс лечения дома.В стране за последние сутки сделано 4 243 теста на коронавирус, 3 179 – на антиген, 1 064 – ПЦР-теста.Показатель положительности, по данным на 24 апреля, составляет 1,37%, за две недели – 1,18%, за семь дней – 1,14%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19