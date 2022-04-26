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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 26 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 26 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T12:31+0400
2022-04-26T12:31+0400
2022-04-26T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За последние сутки в Грузии не было зафиксировано ни одного случая смерти из-за осложнений, вызванных заражением коронавируса, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Между тем, самое большое количество зараженных коронавирусом посчитали в Тбилиси – из 62 новых случаев по Грузии в столице зафиксировали 27 фактов.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:На данный момент в стране 1 441 активный случай, из них 333 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 74 пациентов тяжелое, 1 108 пациентов проходят курс лечения дома.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>В стране за последние сутки сделано 4 576 тестов на коронавирус, 3 245 – на антиген, 1 331 – ПЦР-тест.Показатель положительности, по данным на 25 апреля, составляет 1,35%, за две недели – 1,13%, за семь дней – 1,05%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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Sputnik Грузия
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 26 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik.
За последние сутки в Грузии не было зафиксировано ни одного случая смерти из-за осложнений, вызванных заражением коронавируса, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Между тем, самое большое количество зараженных коронавирусом посчитали в Тбилиси – из 62 новых случаев по Грузии в столице зафиксировали 27 фактов.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 4
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
На данный момент в стране 1 441 активный случай, из них 333 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 74 пациентов тяжелое, 1 108 пациентов проходят курс лечения дома.
В стране за последние сутки сделано 4 576 тестов на коронавирус, 3 245 – на антиген, 1 331 – ПЦР-тест.
Показатель положительности, по данным на 25 апреля, составляет 1,35%, за две недели – 1,13%, за семь дней – 1,05%.
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