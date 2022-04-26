https://sputnik-georgia.ru/20220426/eto-100-na-lozh--margvelashvili-o-svoem-naznachenii-predsedatelem-natsdvizheniya-266244004.html

"Это ложь на 100%"- Маргвелашвили о своем назначении председателем "Нацдвижения"

"Это ложь на 100%"- Маргвелашвили о своем назначении председателем "Нацдвижения"

Власти пытаются перекрыть скандал с аудиозаписями, считает экс-президент 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T16:22+0400

2022-04-26T16:22+0400

2022-04-26T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили опроверг сообщения о своем назначении председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).Информацию о назначении Маргвелашвили распространила телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, Маргвелашвили получил предложение лично от Михаила Саакашвили, основателя партии, и партия уже приняла решение по этому вопросу. Он предположил, что все это выдумали, чтобы перекрыть скандал с аудиозаписями, предположительно, разговора миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада из-за событий на Украине.Это сплетни – глава парламента Грузии об аудиозаписях якобы с участием Иванишвили>>"Это попытка перекрыть какую-то новость. Скорее всего, вчерашнюю новость об обсуждении олигархами отмывания денег. Видимо, эта новость для них тяжелая, иначе я ничем не могу объяснить начало этого новостного урагана", - сказал Маргвелашвили.Что за записиНа записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса."Если ты в это дело впишешься, то я пойдут на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса.Лидер "Грузинской мечты": любая резолюция "Нацдвижения" – попытка разжечь войну в Грузии>>А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит, якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Он молодой, он сразу все наложит. Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили.Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал эти записи монтажом, а их создание и распространение - частью кампании по распространению дезинформации, чтобы вызвать беспорядки в Грузии и втянуть ее в войну.

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