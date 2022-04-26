https://sputnik-georgia.ru/20220426/glava-mid-gruzii-posetit-azerbaydzhan-266233326.html

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Глава внешнеполитического ведомства Грузии встретится с первыми лицами Азербайджана 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T11:51+0400

2022-04-26T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили во вторник посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД Грузии.В рамках визита глава грузинского внешнеполитического ведомства проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой, а также со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Официальный визит министра иностранных дел Грузии в Азербайджан пройдет 26-27 апреля.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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политика, новости, грузия, ильхам алиев, азербайджан