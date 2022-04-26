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Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Глава внешнеполитического ведомства Грузии встретится с первыми лицами Азербайджана 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T11:51+0400
2022-04-26T11:51+0400
2022-04-26T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили во вторник посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД Грузии.В рамках визита глава грузинского внешнеполитического ведомства проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой, а также со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Официальный визит министра иностранных дел Грузии в Азербайджан пройдет 26-27 апреля.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.
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политика, новости, грузия, ильхам алиев, азербайджан
Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Глава внешнеполитического ведомства Грузии встретится с первыми лицами Азербайджана
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили во вторник посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
В рамках визита глава грузинского внешнеполитического ведомства проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой, а также со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"В рамках визита будут рассмотрены вопросы стратегического партнерства Грузии и Азербайджана", – говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Официальный визит министра иностранных дел Грузии в Азербайджан пройдет 26-27 апреля.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.