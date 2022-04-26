https://sputnik-georgia.ru/20220426/v-armenii-mezhdu-uchastnikami-oppozitsionnogo-shestviya-i-politsiey-proizoshla-stychka---video-266238211.html

В Армении между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка – видео

В Армении между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка – видео

Во время шествия в Ереване, организованного блоком "Айастан", произошел инцидент. Смотрите подробности в видео 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T16:08+0400

2022-04-26T16:08+0400

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армения

мультимедиа

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Участники шествия в Армении, спускаясь по проспекту Комитаса, попытались наклеить фотографию премьера Никола Пашиняна на радар, сообщает Sputnik Армения.В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали этому, возникла небольшая стычка и давка. В итоге силовикам удалось оттеснить активистов, те продолжили шествие.

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Между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка Между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка 2022-04-26T16:08+0400 true PT1M59S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армения, мультимедиа, видео, видео