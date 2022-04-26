https://sputnik-georgia.ru/20220426/v-armenii-mezhdu-uchastnikami-oppozitsionnogo-shestviya-i-politsiey-proizoshla-stychka---video-266238211.html
В Армении между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка – видео
В Армении между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка – видео
Во время шествия в Ереване, организованного блоком "Айастан", произошел инцидент. Смотрите подробности в видео 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T16:08+0400
2022-04-26T16:08+0400
2022-04-26T16:38+0400
армения
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Участники шествия в Армении, спускаясь по проспекту Комитаса, попытались наклеить фотографию премьера Никола Пашиняна на радар, сообщает Sputnik Армения.В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали этому, возникла небольшая стычка и давка. В итоге силовикам удалось оттеснить активистов, те продолжили шествие.
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Между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка
Между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка
2022-04-26T16:08+0400
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армения, мультимедиа, видео, видео
В Армении между участниками оппозиционного шествия и полицией произошла стычка – видео
16:08 26.04.2022 (обновлено: 16:38 26.04.2022)
Во время шествия в Ереване, организованного блоком "Айастан", произошел инцидент. Смотрите подробности в видео
Участники шествия в Армении, спускаясь по проспекту Комитаса, попытались наклеить фотографию премьера Никола Пашиняна на радар, сообщает Sputnik Армения
.
В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов воспрепятствовали этому, возникла небольшая стычка и давка. В итоге силовикам удалось оттеснить активистов, те продолжили шествие.