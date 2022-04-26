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В ФРГ ожидают, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
В ФРГ ожидают, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
Финансовые институты могут провернуть такую операцию путем создания "государственных подставных фирм", предполагает эксперт 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T12:11+0400
2022-04-26T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Факт заморозки резервов Банка России натолкнет центральные банки остальных стран к тому, чтобы "скрыть" собственные долларовые резервы, считает профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.По мнению эксперта, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм". Ведь все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах, уверен профессор.Также страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будут нельзя, предполагает Кранен. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках."США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", – заключил профессор.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, новости, германия, россия, доллар
В ФРГ ожидают, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
Финансовые институты могут провернуть такую операцию путем создания "государственных подставных фирм", предполагает эксперт
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Факт заморозки резервов Банка России натолкнет центральные банки остальных стран к тому, чтобы "скрыть" собственные долларовые резервы, считает профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.
По мнению эксперта, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм". Ведь все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах, уверен профессор.
"Их вероятная реакция – диверсификация – не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком. Валютные резервы можно скрыть, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке", – отметил Кранен в беседе с газетой Wirtschafts Woche.
Также страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будут нельзя, предполагает Кранен. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках.
"США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", – заключил профессор.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.