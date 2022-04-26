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В ФРГ ожидают, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы

В ФРГ ожидают, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы

Финансовые институты могут провернуть такую операцию путем создания "государственных подставных фирм", предполагает эксперт 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T12:11+0400

2022-04-26T12:11+0400

2022-04-26T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Факт заморозки резервов Банка России натолкнет центральные банки остальных стран к тому, чтобы "скрыть" собственные долларовые резервы, считает профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.По мнению эксперта, финансовые институты могут сделать это путем создания "государственных подставных фирм". Ведь все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах, уверен профессор.Также страны начнут держать деньги небольшими частями на частном рынке капитала, из-за чего определить их владельца будут нельзя, предполагает Кранен. Это, по его словам, позволит им сохранять инвестиции на западных финансовых рынках."США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это негативно отражается на статусе доллара как ключевой резервной валюты мира", – заключил профессор.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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