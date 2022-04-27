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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 290
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 290
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 307 инфицированных 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T10:51+0400
2022-04-27T10:51+0400
2022-04-27T10:51+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 290, два пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 665 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 80 человек, а с начала пандемии – 1 636 188. Скончались 16 802.За сутки сделано 24 676 тестов на коронавирус, в том числе 22 687 на антиген и 1 989 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,18%, за последние 14 дней – 1,14%, за последние семь дней – 1,06%.К этому времени сделано 2 878 403 прививки, в том числе за последние сутки – 1000.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 307 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 290
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 307 инфицированных
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 290, два пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 665 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 80 человек, а с начала пандемии – 1 636 188. Скончались 16 802.
За сутки сделано 24 676 тестов на коронавирус, в том числе 22 687 на антиген и 1 989 ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,18%, за последние 14 дней – 1,14%, за последние семь дней – 1,06%.
К этому времени сделано 2 878 403 прививки, в том числе за последние сутки – 1000.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 307 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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