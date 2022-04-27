https://sputnik-georgia.ru/20220427/khazin-rossiya-ostanetsya-sredi-krupneyshikh-ekonomik-mira---video-266256099.html

Хазин: Россия останется среди крупнейших экономик мира – видео

Хазин: Россия останется среди крупнейших экономик мира – видео

Экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Sputnik на русском дал прогноз о будущем мировой экономики, новых доминирующих валютах и предсказал крах... 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T09:45+0400

2022-04-27T09:45+0400

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Михаил Хазин отметил, что США и Великобритания стараются добиться политического распада Евросоюза, чтобы устранить конкурента и сделать страны ЕС еще более зависимыми. В том числе им в этом помогают антироссийские санкции, которые уже спровоцировали отток капиталов из Европы и вскоре неизбежно приведут европейцев к тяжелейшему кризису.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, экономика, видео