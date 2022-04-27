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Хазин: Россия останется среди крупнейших экономик мира – видео
Хазин: Россия останется среди крупнейших экономик мира – видео
Экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Sputnik на русском дал прогноз о будущем мировой экономики, новых доминирующих валютах и предсказал крах... 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T09:45+0400
2022-04-27T09:45+0400
2022-04-27T10:33+0400
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Михаил Хазин отметил, что США и Великобритания стараются добиться политического распада Евросоюза, чтобы устранить конкурента и сделать страны ЕС еще более зависимыми. В том числе им в этом помогают антироссийские санкции, которые уже спровоцировали отток капиталов из Европы и вскоре неизбежно приведут европейцев к тяжелейшему кризису.
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, экономика, видео
Хазин: Россия останется среди крупнейших экономик мира – видео
09:45 27.04.2022 (обновлено: 10:33 27.04.2022)
Экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Sputnik на русском дал прогноз о будущем мировой экономики, новых доминирующих валютах и предсказал крах долларовой системы
Михаил Хазин отметил, что США и Великобритания стараются добиться политического распада Евросоюза, чтобы устранить конкурента и сделать страны ЕС еще более зависимыми. В том числе им в этом помогают антироссийские санкции, которые уже спровоцировали отток капиталов из Европы и вскоре неизбежно приведут европейцев к тяжелейшему кризису.