https://sputnik-georgia.ru/20220427/kurs-lari-na-sredu--30368-gel-266248031.html

Курс лари на среду – 3,0368 GEL/$

Курс лари на среду – 3,0368 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T09:20+0400

2022-04-27T09:20+0400

2022-04-27T09:20+0400

грузия

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национальный банк грузии

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 апреля в размере 3,0368 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии