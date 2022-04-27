https://sputnik-georgia.ru/20220427/v-belgorode-zaderzhali-diversantov-kakie-provokatsii-oni-gotovili---video-266261105.html

В Белгороде задержали диверсантов: какие провокации они готовили? – видео

В Белгороде задержали диверсантов: какие провокации они готовили? – видео

Российские силовики задержали в Белгороде двух предполагаемых преступников, которые готовили диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Подробнее –... 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T12:17+0400

2022-04-27T12:17+0400

2022-04-27T12:41+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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По данным ФСБ РФ, задержанные – сторонники нацизма и украинских радикалов, они уже дали признательные показания. Диверсанты рассказали, что собирались повредить железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны. Против задержанных возбуждено уголовное дело.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео