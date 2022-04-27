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В Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
В Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
До появления первых симптомов заболевший контактировал с домашней птицей, а близ дома также встречались дикие утки 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T12:11+0400
2022-04-27T12:11+0400
2022-04-27T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Китайские медики зарегистрировали в провинции Хэнань первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает местный госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.Заболевший – четырехлетний мальчик из городского округа Чжумадянь. Известно, что перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а близ дома также встречались дикие утки. Как отмечается, первые симптомы, в том числе лихорадка, выявили у мальчика 5 апреля, спустя пять дней его госпитализировали в результате ухудшения здоровья. Анализ, сделанный 24 апреля, показал, что у ребенка инфекция H3N8.По информации госкомитета КНР, данный медицинский случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и угроза крупномасштабного распространения вируса низкая.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, в мире, новости, общество
В Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8
До появления первых симптомов заболевший контактировал с домашней птицей, а близ дома также встречались дикие утки
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Китайские медики зарегистрировали в провинции Хэнань первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает местный госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Заболевший – четырехлетний мальчик из городского округа Чжумадянь. Известно, что перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а близ дома также встречались дикие утки.
Как отмечается, первые симптомы, в том числе лихорадка, выявили у мальчика 5 апреля, спустя пять дней его госпитализировали в результате ухудшения здоровья. Анализ, сделанный 24 апреля, показал, что у ребенка инфекция H3N8.
"По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", – говорится в сообщении.
По информации госкомитета КНР, данный медицинский случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и угроза крупномасштабного распространения вируса низкая.