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В Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

В Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

До появления первых симптомов заболевший контактировал с домашней птицей, а близ дома также встречались дикие утки 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Китайские медики зарегистрировали в провинции Хэнань первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8, сообщает местный госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.Заболевший – четырехлетний мальчик из городского округа Чжумадянь. Известно, что перед появлением симптомов ребенок контактировал с домашней птицей, а близ дома также встречались дикие утки. Как отмечается, первые симптомы, в том числе лихорадка, выявили у мальчика 5 апреля, спустя пять дней его госпитализировали в результате ухудшения здоровья. Анализ, сделанный 24 апреля, показал, что у ребенка инфекция H3N8.По информации госкомитета КНР, данный медицинский случай представляет собой случайную межвидовую передачу от птицы к человеку, и угроза крупномасштабного распространения вируса низкая.

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китай, в мире, новости, общество