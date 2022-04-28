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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28.04.2022, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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россия, мультимедиа, видео, мария захарова, видео

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

12:57 28.04.2022 (обновлено: 13:26 28.04.2022)
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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