https://sputnik-georgia.ru/20220428/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-266281464.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T12:57+0400
2022-04-28T12:57+0400
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мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-04-28T12:57+0400
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россия, мультимедиа, видео, мария захарова, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
12:57 28.04.2022 (обновлено: 13:26 28.04.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.