https://sputnik-georgia.ru/20220428/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-266281464.html

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28.04.2022, Sputnik Грузия

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россия

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мария захарова

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, мария захарова, видео