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https://sputnik-georgia.ru/20220428/kakoe-mesto-prognoziruyut-gruzii-na-evrovidenii-2022-bukmekery-266284227.html
Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении-2022" букмекеры
Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении-2022" букмекеры
Грузия улучшила свои позиции – по крайней мере об этом говорят прогнозы букмекеров 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T15:01+0400
2022-04-28T15:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия, которую на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" будет представлять группа Circus Mircus с песней Lock Me In, по прогнозам букмекеров, займет 27 место.Шансы на победу снова увеличились у Украины, теперь страна, по прогнозам букмекеров, займет первое место с вероятностью 42%. На втором место расположилась Италия, далее Швеция и Великобритания. Замыкает пятерку лучших Испания.Стоит отметить, что это предварительные данные, которые букмекеры публикуют перед конкурсом, и они систематически меняются.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней You, но исполнитель не смог пройти в финал.
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евровидение, грузия, новости, италия, шоу-бизнес

Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении-2022" букмекеры

15:01 28.04.2022
© courtesy of Eurovision Song ContestКонцертная сцена конкурса Евровидение (Eurovision)
Концертная сцена конкурса Евровидение (Eurovision) - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2022
© courtesy of Eurovision Song Contest
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Грузия улучшила свои позиции – по крайней мере об этом говорят прогнозы букмекеров
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия, которую на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" будет представлять группа Circus Mircus с песней Lock Me In, по прогнозам букмекеров, займет 27 место.

Circus Mircus улучшила свои позиции, ведь ранее, по прогнозам букмекеров, Грузия заняла бы 29 место.

Шансы на победу снова увеличились у Украины, теперь страна, по прогнозам букмекеров, займет первое место с вероятностью 42%. На втором место расположилась Италия, далее Швеция и Великобритания. Замыкает пятерку лучших Испания.
Стоит отметить, что это предварительные данные, которые букмекеры публикуют перед конкурсом, и они систематически меняются.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaУчастники "Евровидения - 2022" от Грузии, группа Circus Mircus
Участники Евровидения - 2022 от Грузии, группа Circus Mircus - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2022
Участники "Евровидения - 2022" от Грузии, группа Circus Mircus
© Courtesy of Eurovision Georgia
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней You, но исполнитель не смог пройти в финал.
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