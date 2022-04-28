https://sputnik-georgia.ru/20220428/kakoe-mesto-prognoziruyut-gruzii-na-evrovidenii-2022-bukmekery-266284227.html

Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении-2022" букмекеры

Какое место прогнозируют Грузии на "Евровидении-2022" букмекеры

Грузия улучшила свои позиции – по крайней мере об этом говорят прогнозы букмекеров 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T15:01+0400

2022-04-28T15:01+0400

2022-04-28T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия, которую на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" будет представлять группа Circus Mircus с песней Lock Me In, по прогнозам букмекеров, займет 27 место.Шансы на победу снова увеличились у Украины, теперь страна, по прогнозам букмекеров, займет первое место с вероятностью 42%. На втором место расположилась Италия, далее Швеция и Великобритания. Замыкает пятерку лучших Испания.Стоит отметить, что это предварительные данные, которые букмекеры публикуют перед конкурсом, и они систематически меняются.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней You, но исполнитель не смог пройти в финал.

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