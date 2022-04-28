Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220428/ne-sovetuem-ispytyvat-nas-na-prochnost---mid-rf-266290568.html
Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ
Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ
МИД России посоветовал Западу не испытывать терпение Москвы на прочность 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T16:16+0400
2022-04-28T16:16+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
политика
в мире
украина
мария захарова
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0e/251165843_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_7f6a6a9ded5c79e96205ce9378373e08.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, порекомендовала Западу не испытывать терпение Москвы, провоцируя Украину на удары по российской территории.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0e/251165843_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_80b40d8070572d13763e08840b1fbc1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, политика, в мире, украина, мария захарова, мид россии

Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ

16:16 28.04.2022
© photo : photo: courtesy of Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Грузия, 1920, 28.04.2022
© photo : photo: courtesy of Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
МИД России посоветовал Западу не испытывать терпение Москвы на прочность
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, порекомендовала Западу не испытывать терпение Москвы, провоцируя Украину на удары по российской территории.

"Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России... Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность", – цитирует ее РИА Новости.

Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0