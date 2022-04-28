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Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ
Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ
МИД России посоветовал Западу не испытывать терпение Москвы на прочность 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T16:16+0400
2022-04-28T16:16+0400
2022-04-28T16:16+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
политика
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украина
мария захарова
мид россии
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, порекомендовала Западу не испытывать терпение Москвы, провоцируя Украину на удары по российской территории.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, политика, в мире, украина, мария захарова, мид россии
Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ
МИД России посоветовал Западу не испытывать терпение Москвы на прочность
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, порекомендовала Западу не испытывать терпение Москвы, провоцируя Украину на удары по российской территории.
"Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России... Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность", – цитирует ее РИА Новости.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.