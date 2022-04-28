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Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ

Не советуем испытывать нас на прочность - МИД РФ

МИД России посоветовал Западу не испытывать терпение Москвы на прочность 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T16:16+0400

2022-04-28T16:16+0400

2022-04-28T16:16+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

политика

в мире

украина

мария захарова

мид россии

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, порекомендовала Западу не испытывать терпение Москвы, провоцируя Украину на удары по российской территории.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, политика, в мире, украина, мария захарова, мид россии