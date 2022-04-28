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Южнокорейский диджей Peggy Gou выступит в Тбилиси
Южнокорейский диджей Peggy Gou выступит в Тбилиси
В фестивальную ночь также выступит одна из известных фигур тбилисской электронной сцены Zurkin 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр— Sputnik. Южнокорейский диджей и продюсер из Германии Peggy Gou выступит в Тбилиси на фестивале электронной музыки и визуальных искусств DECODER 13 мая, сообщают организаторы.Peggy Gou – одна из самых успешных и востребованных исполнительниц мировой электронной музыки. Ее опыт основан на знании музыки и моды в Южной Корее, Англии и Германии. Путешествия по разным жанрам музыки легли в основу характерного звучания Peggy Gou и определили ее место на современной сцене.В фестивальную ночь также выступит одна из известных фигур тбилисской электронной сцены Zurkin, чьи диджей-сеты, по словам организаторов, не раз становились источником восхищения.Свой проект YVES представит и диджей Ива Микиашвили, который "в очередной раз раскроет источники вдохновения, благодаря которым он стал частым гостем местных клубов".Фестиваль пройдет на территории Черепашьего озера.
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Южнокорейский диджей Peggy Gou выступит в Тбилиси
14:01 28.04.2022 (обновлено: 14:27 28.04.2022)
В фестивальную ночь также выступит одна из известных фигур тбилисской электронной сцены Zurkin
ТБИЛИСИ, 28 апр— Sputnik. Южнокорейский диджей и продюсер из Германии Peggy Gou выступит в Тбилиси на фестивале электронной музыки и визуальных искусств DECODER 13 мая, сообщают организаторы.
Peggy Gou – одна из самых успешных и востребованных исполнительниц мировой электронной музыки. Ее опыт основан на знании музыки и моды в Южной Корее, Англии и Германии. Путешествия по разным жанрам музыки легли в основу характерного звучания Peggy Gou и определили ее место на современной сцене.
В фестивальную ночь также выступит одна из известных фигур тбилисской электронной сцены Zurkin, чьи диджей-сеты, по словам организаторов, не раз становились источником восхищения.
Свой проект YVES представит и диджей Ива Микиашвили, который "в очередной раз раскроет источники вдохновения, благодаря которым он стал частым гостем местных клубов".
Фестиваль пройдет на территории Черепашьего озера.