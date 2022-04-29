https://sputnik-georgia.ru/20220429/povrezhdenie-vodoprovoda-chto-proiskhodit-na-prospekte-gelovani-v-tbilisi-266305674.html

Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси

Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси

На месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T10:57+0400

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происшествия

грузия

новости

тбилсервис групп

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Проблемы с передвижением автотранспорта возникли из-за повреждения водопровода на проспекте Геловани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Причиной ограничения движения автотранспорта стала вода в большом количестве, которая собралась на проезжей части дороги.К этому времени движение автотранспорта восстановлено.На данный момент, на месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, тбилсервис групп, тбилиси