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Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси
Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси
На месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T10:57+0400
2022-04-29T10:57+0400
2022-04-29T11:27+0400
происшествия
грузия
новости
тбилсервис групп
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Проблемы с передвижением автотранспорта возникли из-за повреждения водопровода на проспекте Геловани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Причиной ограничения движения автотранспорта стала вода в большом количестве, которая собралась на проезжей части дороги.К этому времени движение автотранспорта восстановлено.На данный момент, на месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилсервис групп, тбилиси
Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси
10:57 29.04.2022 (обновлено: 11:27 29.04.2022)
На месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Проблемы с передвижением автотранспорта возникли из-за повреждения водопровода на проспекте Геловани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Причиной ограничения движения автотранспорта стала вода в большом количестве, которая собралась на проезжей части дороги.
К этому времени движение автотранспорта восстановлено.
На данный момент, на месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции.