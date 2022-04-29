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Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси
Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси
На месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T10:57+0400
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происшествия
грузия
новости
тбилсервис групп
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Проблемы с передвижением автотранспорта возникли из-за повреждения водопровода на проспекте Геловани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Причиной ограничения движения автотранспорта стала вода в большом количестве, которая собралась на проезжей части дороги.К этому времени движение автотранспорта восстановлено.На данный момент, на месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции.
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Повреждение водопровода? Что происходит на проспекте Геловани в Тбилиси

10:57 29.04.2022 (обновлено: 11:27 29.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerПотоп на проспекте маршала Геловани из-за прорыва водопроводной трубы
Потоп на проспекте маршала Геловани из-за прорыва водопроводной трубы - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Проблемы с передвижением автотранспорта возникли из-за повреждения водопровода на проспекте Геловани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Причиной ограничения движения автотранспорта стала вода в большом количестве, которая собралась на проезжей части дороги.
К этому времени движение автотранспорта восстановлено.
На данный момент, на месте работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте были мобилизованы экипажи патрульной полиции.
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