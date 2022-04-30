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Рубль – в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Рубль – в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Эксперты оценили судьбу российского рубля на международном рынке 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T10:32+0400

2022-04-30T10:32+0400

2022-04-30T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Российский рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала года среди валют развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.При этом курс индийской рупии к доллару упал за исследуемый период на 2,3%, тайского бата – на 2,7%, турецкой лиры – на 9,7%, аргентинского песо – на 10,8%, египетского фунта – на 14,9%.Эксперты объясняют, что приток экспортной выручки – главный фактор укрепления рубля, в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 миллиарда долларов в день, оценивает Искандер Луцко из компании ITI Capital. "В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта – единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару. Между тем индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) за апрель подскочил более чем на 5% до 20-летнего максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США в преддверии нового цикла роста ставок ФРС в начале мая", – поясняет он.То есть учитывая текущую благоприятную конъюнктуру, курс доллара мог бы легко опуститься c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, говорит эксперт."Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на нее", – резюмирует Луцко.

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рубль, экономика, новости, россия, в мире