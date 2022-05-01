https://sputnik-georgia.ru/20220501/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-72-266345525.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 72
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 72
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 287 инфицированных 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T10:53+0400
2022-05-01T10:53+0400
2022-05-01T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 72, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 161 человек, а с начала пандемии – 1 637 198. Скончались 16 810, за сутки три человека.За сутки сделано 7 287 тестов на коронавирус, в том числе 5 617 на антиген и 1 670 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,99%, за последние 14 дней – 0,99%, за последние семь дней – 0,85%.К этому времени сделано 2 882 520 прививок, в том числе за последние сутки – 425.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 287 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 72
10:53 01.05.2022 (обновлено: 11:10 01.05.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 287 инфицированных
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 72, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечился 161 человек, а с начала пандемии – 1 637 198. Скончались 16 810, за сутки три человека.
За сутки сделано 7 287 тестов на коронавирус, в том числе 5 617 на антиген и 1 670 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,99%, за последние 14 дней – 0,99%, за последние семь дней – 0,85%.
К этому времени сделано 2 882 520 прививок, в том числе за последние сутки – 425.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 287 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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