Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920
Шестая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220501/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-72-266345525.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 72
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 72
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 287 инфицированных 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T10:53+0400
2022-05-01T11:10+0400
шестая волна
грузия
новости
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991977_0:0:2469:1389_1920x0_80_0_0_ef0184329fb671feb0ea5923b910142e.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 72, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 161 человек, а с начала пандемии – 1 637 198. Скончались 16 810, за сутки три человека.За сутки сделано 7 287 тестов на коронавирус, в том числе 5 617 на антиген и 1 670 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,99%, за последние 14 дней – 0,99%, за последние семь дней – 0,85%.К этому времени сделано 2 882 520 прививок, в том числе за последние сутки – 425.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца &gt;&gt;&gt;Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 287 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991977_0:0:2469:1853_1920x0_80_0_0_1086091553cd1a8f3bd30ea4b9554fb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 72

10:53 01.05.2022 (обновлено: 11:10 01.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 287 инфицированных
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 72, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечился 161 человек, а с начала пандемии – 1 637 198. Скончались 16 810, за сутки три человека.
За сутки сделано 7 287 тестов на коронавирус, в том числе 5 617 на антиген и 1 670 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,99%, за последние 14 дней – 0,99%, за последние семь дней – 0,85%.
К этому времени сделано 2 882 520 прививок, в том числе за последние сутки – 425.
Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 287 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Читайте также:
Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19
Власти Пекина ужесточили меры контроля и профилактики СOVID-19
Глава Минздрава выразил недовольство в связи с темпом вакцинации в Грузии
Когда завершится пандемия? Три возможных сценария от Гамкрелидзе
В Индии выявили случай нового штамма коронавируса
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0